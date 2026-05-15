15日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』に、歌舞伎俳優の市川團十郎が出演する。2022年に十三代目市川團十郎白猿を襲名し、さらなる飛躍を続ける團十郎。その素顔や家族との関係、歌舞伎への思いに迫る内容となる。【写真】父が亡くなる直前に遺した手紙について明かした市川團十郎番組では、MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔が團十郎の周囲を取材。鶴瓶と藤ヶ谷は、人間国宝の中村梅玉に話を聞いた。梅玉は、團十郎の父である十