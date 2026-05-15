厚生労働省の「厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、年金の「繰上げ受給」を選択する人は全体のわずか1.2％にとどまります。生涯にわたって年金が減額されるリスクを避ける人が多いなか、「早くもらってアルバイトをすればいい」と年金受給を前倒してしまったサトルさん（仮名・67歳）。プライドを優先して再雇用を蹴った彼が、65歳を過ぎて直面した〈恐怖の正体〉とは。「若手の裏方は嫌だ」再雇用を蹴り、年金「繰上げ