メディアでもたびたび取り上げられてきた「老後2,000万円」問題。とはいえ目標額を達成して老後を迎えても、その貯蓄を完全に使い切ることができる人はほとんどいないと、企業年金制度と投資教育を専門として活動しているFPの山崎俊輔氏はいいます。そこで本稿では、山崎氏による著書『老後に4000万円って本当ですか？物価が上がる時代の退職後資産の考え方』（日経BP・日本経済新聞出版）より一部抜粋・再編集し、「老後2,000万