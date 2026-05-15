40代専業主婦のAさんは、小学2年生の息子の運動会を観に行きます。そこでは自身の息子が頑張る姿だけでなく同世代の子どもたちが一生懸命に走る姿が観られ、とても有意義なものでした。【写真】自作のキャラへのSNSでの罵倒は名誉毀損になる？その後、夕食時に夫とともに息子の運動会での頑張りを話していると、「へ〜こんな感じだったんだ！」と夫がスマホを見ながら言います。夫に息子の写真をまだ渡していなかったため、不思議