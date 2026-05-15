＜関西オープン初日◇14日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞前戦の「中日クラウンズ」で3年半ぶりに通算5勝目を挙げた堀川未来夢が、2戦連続優勝に向けて好位置で滑り出した。【勝者のギア】7年モノ以上の名器ズラりイップスを乗り越えた堀川未来夢のこだわりの14本風が吹いてより難度が増した午後組でスタートしたが、6バーディ・4ボギーの「68」で回り、首位と2打差の2アンダー・8位タイ。