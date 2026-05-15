＜Sky RKBレディスクラシック事前情報◇14日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞昨季はツアー史上最多となる12人の初優勝者が誕生したが、今季は真逆の状況となっている。開幕から前週まで9試合を終えて初優勝者はゼロ。1988年のツアー制度施行後、開幕から9試合を消化した時点で初Vが誕生していないのは、2016年以来10年ぶり5度目の“珍事”だ。【前夜祭フォト】ギャップがすごい！吉田鈴＆政田夢乃のド