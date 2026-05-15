＜CTBCレディス初日◇14日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6567ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの台湾大会。その第1ラウンドが終了した。【写真】お姉さんとそっくりユウティン＆ユウリの2ショットステップ初優勝を狙う26歳・平岡瑠依が4バーディ・1ボギーの「69」をマーク。レギュラーツアー1勝のセキ・ユウティンを姉に持つユウリ（中国）、オルニチャ・コンサンティア（タイ）、