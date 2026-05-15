＜クローガー・クイーンシティ選手権初日◇14日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞米国女子ツアーは、現在、第1ラウンドが行われている。【写真】小麦色の肌がまぶしいシブコのJK時代日本勢は14人が出場。午後組で回った渋野日向子が4バーディ・4ボギーのイーブンパーでホールアウトした。2試合ぶりの出場で現時点の順位は31位タイと、まずまずのスタートを切った。竹田麗央が4アンダーの暫定首位で後半をプレ