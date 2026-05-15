エルサレムの旧市街に向かって行進する人たち＝14日（共同）【エルサレム共同】エルサレムで14日、各地から集まった多数のユダヤ人がイスラエル国旗を掲げて旧市街を行進した。この日はイスラエルが1967年の第3次中東戦争で東エルサレムを占領したことを記念する「エルサレムの日」。参加者は「アラブ人に死を」「アラブの村が燃えますように」と連呼し、周囲は異様な熱気が広がった。参加者は東エルサレムの旧市街の入り口前