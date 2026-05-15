【ニューヨーク共同】14日のニューヨーク外国為替市場の円相場は対ドルで下落し、一時1ドル＝158円41銭と政府、日銀が円安是正のための為替介入を実施した4月30日以来の円安ドル高水準を付けた。朝方発表された米小売売上高といった経済指標が米景気の底堅さを示したとの受け止めが広がった。連邦準備制度理事会（FRB）による利下げが遠のくとの観測から、日米金利差を意識した円売りドル買いが優勢となった。原油価格の高止ま