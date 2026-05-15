俳優、画家などマルチに活躍する片岡鶴太郎（71）が14日、自身のインスタグラムを更新。鍛え上げられた肉体美を披露し、「かっこよすぎです」「71歳の体には見えません！」と反響が寄せられている。【写真多数】「71歳の体には見えません！」“圧巻”の肉体美を披露した片岡鶴太郎片岡といえば、健康を意識した私生活を行っていることがテレビ番組などでたびたび話題に。2024年8月にゲスト出演したテレビ朝日系『徹子の部屋』