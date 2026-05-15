日本テレビ系バラエティ番組『金曜ミステリークラブ!!!』(毎週金曜19:00〜 ※関東地区ほか)が、きょう15日に2時間スペシャルで放送。今回は、新宿を襲った連続放火事件など、世界各地で実際に起きたミステリーからクイズが出題される。『金曜ミステリークラブ!!!』必ず火曜日未明に火の手があがることから、犯人は通称“火曜日の放火魔”と呼ばれ、世間を震撼させた新宿の連続放火事件。番組では、警察が異例の作戦でその正体に迫