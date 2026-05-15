●笑いの大きいポイントを押さえるため「常に怒号」 生放送の漫才賞レースで、笑いの瞬間を逃さないために何が行われているのか――。結成16年以上の漫才師たちがしのぎを削る『アサヒ ゴールド presents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』(グランプリファイナル：フジテレビ系、16日18:30〜 ※一部地域除く)で今年から総合演出を務める角山僚祐氏が語るのは、第1回大会から受け継がれる「漫才師ファースト」の哲学だ。「漫才