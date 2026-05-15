レーシングドライバーの富下李央菜（とみした・りおな）さん（19）が2026年5月12日、自身のインスタグラムを更新。白トップスと黒プリーツスカートを合わせた私服コーデを披露した。「ラブリーとみりー」富下さんは、「おはよー」といい、モノトーンの私服姿でエスカレーターに立ち、上目遣いで笑顔をみせる姿を投稿。ハッシュタグをつけて「#ラブリーとみりー」とコメントを添えた。インスタグラムに投稿された写真では、白い薄手