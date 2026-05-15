「練習では完璧なのに、本番になるとボロボロ…」そんなゴルファーの悩みに寄り添い、解決のヒントをくれる名作ゴルフマンガをご存知ですか？ 今回は、いけうち誠一氏が描く『ゴルフは気持ち』の魅力をご紹介します。 ゴルファーの喜怒哀楽を描いた「ゴルフ指南書」 『ゴルフは気持ち』は、ゴルファーなら誰もが経験するリアルな喜怒哀楽を、臨場感あふれる細やかなタッチで描いた作品です。 単なる技