「#Mooove!」リーダー・姫野ひなのが飾る表紙＆巻頭10P！ 葵りんご、絢瀬まよ、青井春、井上尚弥vs中谷潤人戦のラウンドガールで話題の和田海佑掲載の『FLASH』は5月12日(火)発売 日本一有名なコンカフェ嬢・絢瀬まよが『FLASH』で初グラビアを見せた！ 新宿の超有名コンカフェ「舞々悪魔（まいまいでびる）」に在籍する絢瀬まよが、『FLASH』で待望の初グラビアを飾った。SNSでも一切公開してこなかった貴