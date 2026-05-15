特徴的な卦から易の吉凶の発想を学ぶ 六十四卦のなかでもいくつか特徴的な卦があるので見ていきましょう。易には代表的な「難卦」があります。しかし、凶を知って乗り越えるのが易経の世界。以下を活用して「八卦」への理解を深めましょう。 易には四大難卦が存在する ３番「水雷屯」、29番「坎為水」、39 番「水山蹇」、47 番「沢水困」が、凶卦となります。注目してほしいのが、どれも「水」がつくことです。「水」は陰