防災や子育てなど、地域には様々な課題があります。そんな地域課題の解決につながる技術やサービスを集めた展示会が14日、福岡市で開かれました。 子どもを見守るAIカメラに、自動運転のバス。福岡市の展示場には、地域課題の解決につながる技術を持った100の企業・団体が集まりました。■地域×Tech事業部・天野桂介 事業部長「日本全国の地域で、人口減少に伴う地域課題は顕著になっていて、それを解決したい自治体は