14日午後10時すぎ、佐賀市末広の国道で「車両が車線をはみ出し、正面衝突した」と、事故を目撃した男性から110番通報がありました。駆けつけた警察官が車を運転していた男の呼気を調べたところ、基準値の7倍近いアルコールが検出されたため、男を酒酔い運転の疑いで現行犯逮捕しました。逮捕されたのは、佐賀県庁の職員・野口智史容疑者（48）です。野口容疑者は、「お酒を飲んで車を運転し、交通事故を起こしたことは間違い