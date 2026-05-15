格闘家の武尊の妻でタレントの川口葵がＳＮＳを更新。愛犬とのラブラブショットを公開し、ファンはくぎ付けになった。１５日までにインスタグラムで「あいらぶゆだよ（苦しくないようにしめつけてないです笑」とつづり、Ｔシャツ姿の川口が、ソファの上で愛犬に抱きついたくつろぎショットを披露。この投稿には「癒されますね可愛い〜」「めちゃくちゃカワイイ」「ワンちゃんと葵ちゃんがじゃれ合ってる姿可愛い」「めっち