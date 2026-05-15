爽やかな季節の訪れとともに旬を迎える初鰹。スーパーに並ぶ鮮やかな赤身を見ると、思わず手が伸びてしまいますよね。今回はジュワッとうまみが広がるカツオレシピを厳選してご紹介します！■【人気レシピNo.1】爽やかな酸味がクセになる！梅ダレがけカツオのタタキ初夏といえばやっぱりコレ！表面をこんがりと炙ったカツオのたたきに、手作りの梅ダレをとろりとかけて。ジュワッと香ばしい赤身に、梅のキリッとした酸味が絡んで、