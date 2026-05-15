日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は１５日、サッカーＷ杯日本代表メンバーはこの日午後２時に発表されることを報じた。日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１５日午後２時から、都内のホテルで６月１１日（日本時間１２日）に開幕する北中米Ｗ杯の日本代表メンバーを発表する。会見には森保一監督が出席し、ともに世界一を目指す２６人を発表する。番組では森保監督が２０２２年カタールＷ杯以降、