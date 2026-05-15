夜泣き対応をたった3分で諦めてしまった夫…正直、こんなに早いとは思っていませんでしたよね。しかも翌朝はケロッと筋トレをしているなんて、どういうことなのでしょうか？千恵さんの仕事復帰まで、まだ時間はそんなにありません。このままだと、かなり厳しい状況になりそうな予感がしますよね…。>>【まんが】夫は仮病常習犯!?(ウーマンエキサイト編集部)