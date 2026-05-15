元乃木坂46の相楽伊織が、デジタル限定写真集『Afternoon Blur』をリリースした。アイドルグループ卒業後、俳優やグラビアなど多岐にわたり活動を展開する相楽の最新作となる。【別カット】透けてる…！シースルー衣装で静謐な色気をまとった相楽伊織本作は、黒を基調とした衣装に身を包み、静謐な色気をまとった姿を収めた一冊。研ぎ澄まされたボディラインとしなやかな曲線美が際立つカットを多数収録している。ドレッシーな