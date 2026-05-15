フランスのエムバペ＝3月、米マサチューセッツ州（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】フランス・サッカー連盟は14日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨む代表メンバー26人を発表し、前回大会得点王のエムバペ（レアル・マドリード）やデンベレ（パリ・サンジェルマン）らが選ばれた。2大会ぶり3度目の優勝を狙い、1次リーグI組ではセネガル、イラク、ノルウェーと対戦する。今大会限りで退任するデシャン監督はカンテ