東京都目黒区は１３日、区内の私立認可保育園で、複数の保育士が園児をおもちゃで殴るなどしていたと発表した。区は不適切な保育として、園に改善を求める文書を３月３１日付で送付。園からは４月２７日に改善状況報告書を受け取ったという。区によると、昨年１０月２３日、園の乳児クラス（０〜２歳）で園児が右足をねんざした。運営事業者が保育室内の見守りカメラを確認したところ、職員１人が園児の両肩を両手でつかみ、無