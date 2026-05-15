バーナム氏（AP＝共同）【ロンドン共同】英中部マンチェスター市長で与党労働党のバーナム氏が14日、近く実施される見込みの下院補選に出馬する意向を表明した。党首であるスターマー首相を上回る人気があるとされ、下院議員になった上で党内で一定の支持を得られれば、党首選に立候補できる。統一地方選大敗でスターマー氏への求心力が低下しており、党首選を見据えた動きとみられる。下院補選の出馬には党の承認が必要となる