人気が再燃している調理家電「エアフライヤー」。コンパクトタイプからスチーム機能搭載、さらには1万円を切る商品など様々登場しています。 【写真を見る】灼熱キッチンの救世主！5990円の商品も登場「エアフライヤー」再注目のワケ【THE TIME,】 時短・カンタン・片付けラクエアフライヤーとは、高温の熱風を循環させて“油を使わずに”揚げ物や焼き物が調理できるヘルシー家電。コーヒーメーカーのように本体下部に引