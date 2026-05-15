“令和最強のコンプラ女”としてSNSで話題を集める天羽希純が、『FRIDAY』にて表紙＆MINIブック付きのぶち抜き12ページに登場している。【写真】妖艶グラビアと大胆な美ボディで魅了する天羽希純天使のような“昼の顔”と、妖艶に舞う“夜の姿”。アイドルユニット解散後も美しさに磨きがかかる“きみすん”から、ますます目が離せない。さらに、初めて『FRIDAY』の表紙を飾った撮影の知られざる舞台裏を語る、2ページにわたる