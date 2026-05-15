5月16日にNHK FMで放送されるFMシアター『大丈夫じゃないかも』にて、藤間爽子がラジオドラマ初主演を務めることが発表された。 参考：藤間爽子、『べらぼう』笑顔でクランクアップ「歌麿さんと過ごせて幸せでした」 本作は、人生の危機が重なる28歳の主人公・真鍋サキが、「大丈夫」という言葉に向き合いながら新たな一歩を踏み出す姿を明るく軽快に描くコメディー。脚本は、2025年フジテレビヤングシナリオ