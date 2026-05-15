7月3日に公開される板垣李光人主演映画『口に関するアンケート』の場面写真と幕間映像が公開された。 参考：板垣李光人主演『口に関するアンケート』本予告＆ポスター公開中村獅童＆柄本時生も出演 手のひらサイズの装丁とたった60ページという短い物語の中で恐怖を味わえる“新感覚な読書体験”として累計発行部数32万部を突破した背筋のホラー小説『口に関するアンケート』（ポプラ