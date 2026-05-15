開催：2026.5.15 会場：サター・ヘルス・パーク 結果：[アスレチックス] 4 - 5 [カージナルス] MLBの試合が15日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとカージナルスが対戦した。 アスレチックスの先発投手はジェーコブ・ロペス、対するカージナルスの先発投手はマイケル・マグリビで試合は開始した。 1回裏、1番 ニック・カーツ 2球目を打ってセンタ