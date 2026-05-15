入園して「同じ0歳なのに、どうしてこんなに違うの？」と戸惑う保護者は少なくありません。実は、0歳児クラスには最大1年半もの月齢差があります。だから成長差はあって当然ですが、この違いが、パパやママの不安を大きくする要因にもなっています。違和感の正体や保育現場のリアル、家庭での受け止め方をお伝えします。（社会福祉法人 みなみ福祉会理事長近藤敏矢）慣らし保育が終わったと思ったら…0歳児クラス、想像以上だっ