ラ・リーガ第36節が14日に行われ、レアル・マドリードとオビエドが対戦した。前節、エル・クラシコでの完敗によってバルセロナに優勝を決められた2位のレアル・マドリード。この試合の前々日にはフロレンティーノ・ペレス会長の物議を醸す会見も実施されるなど、混迷極めるなかでサンティアゴ・ベルナベウでのホームゲームで最下位のオビエドと対戦した。今季無冠決定にクラブ内部でのごたごたの影響もあって物々しい空気で