小米技術日本（シャオミ・ジャパン）は5月14日、2.07インチの高精細有機EL（AMOLED）ディスプレーを搭載したスマートウォッチ「REDMI Watch 6」をXiaomiストア各店、公式オンラインストア、Amazon.co.jpなどで発売した。カラーはオブシディアンブラック、シルバーグレー、グレイシアブルーの3色。市場想定価格は1万4800円。5月27日まで早割価格の1万1980円で販売中だ。●最大24日間使えるロングバッテリー仕様 野外でも見やすい