【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山下智久主演の映画『正直不動産』が5月15日に公開。これを記念して、“ドラマ版『正直不動産』”を一気におさらいできるキャラクター紹介特別映像が公開された。 ■クセが強すぎる登場人物たちの「迷言」をドラマ版から厳選 解禁された動画「正直！クセが強すぎる!!『正直不動産』キャラクター紹介」では、本作を彩るひと癖もふた癖もある登場人物たちの「迷言」をドラ