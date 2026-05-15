中国メディアの紅星新聞は14日、「日系車3巨頭が売れなくなっている」との記事を掲載した。記事は、「かつての黄金時代に『年間販売台数100万台』『値上げしても売れる』といった神話をつくった日系3巨頭は、中国市場で下落が続いている」と指摘した。そして、まずホンダについて、4月の中国での販売台数は前年同月比48．3％減の2万2600台となり、そのうち広汽ホンダはわずか5100台の販売にとどまり下落幅が72％を超えたことを紹介