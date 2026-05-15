甲子園の阪神3連戦を終えた4月18日、宿舎の竹園旅館へ戻ってコーチの須藤豊さんと末次利光さんに「明日から2軍だ」と告げられた。突然の通告。これを機に、しっくりこない一本足打法をやめようと思った。「夜も寝ないで朝4時半まで日本刀を振った日もあります。上手になると思ってやってきましたが、結局2軍に行くってことは、この1年上手になってなかったということだと思うんです。であるならば、申し訳ないですけど、荒川（