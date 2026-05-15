◇プロ野球セ・リーグ巨人-DeNA(15日、東京ドーム)東京ドームで行われる巨人対DeNAの試合は、予告先発として巨人が井上温大投手、DeNAが平良拳太郎投手と発表されました。井上投手は前回の阪神戦では6回に満塁のピンチを背負うと井上温大投手の暴投と大城卓三選手の悪送球で追加点を失い、7回雨天コールドで敗戦投手となりました。ここまで5試合に登板し、2勝3敗、防御率2.12としています。平良投手はここまで4先発含む5試合に登