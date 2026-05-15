左足関節脱臼骨折で入院していたタレントの松本明子（60）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。車いす姿の写真を公開した。【写真】「リハビリは大変ですが」車いす姿の写真を公開した松本明子松本は「CBCゴゴスマ 本日もありがとうございました 週末はかなり暑くなるみたいですね〜」と投稿。写真では石井亮次アナウンサーが松本の乗る車いすを押す姿などの写真を公開した。この投稿には「リハビリは大変ですが頑張