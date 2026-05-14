Image: Wikimedia Commons 2023年9月4日の記事を編集して再掲載しています。 よく80億人まで回復したもんですね…。ボトルの首が細くなるように個体数が減少することを「ボトルネック現象」というのですが、これが更新世の約81万年前から93万年前にかけて発生し、人類が1,280人まで減少していたことがわかっています。ボトルネック現象はなんと11万年も続いたそう。その期間のアフリカとユー