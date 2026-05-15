筆者の話です。父の「寒い」という言葉を、どこか大げさだと思っていました。けれどある出来事をきっかけに、その意味が変わっていきます。 フリースの父 「寒いんだよ」暖かくなってきた春先の頃でも、父はフリースを手放しませんでした。室内でも羽織ったままで、前をしっかり閉じて座っていることもあります。 窓からはやわらかい日差しが差し込み、私は薄手の服で過ごしていました。そのため「そこま