梅雨の時期を前に、災害への備えを呼びかける展示会が福岡県庁で開かれています。 「今年の大雨対策」展は、福岡県庁1階ロビーで開かれています。会場に展示されているパネルでは、5月29日から運用される新しい防災気象情報の内容や、災害時の持ち出し品などが紹介されています。また、避難所などで使われる簡易トイレも展示されています。■野口明日香記者「簡易トイレに入ってみます。手すりがあり、座面も安定してい