今月4日に朝日放送で俳優の東出昌大（38）の冠番組「東出昌大の野営デトックス」（関西ローカル／月曜深夜0時・全4回）がスタートした。【もっと読む】松本人志が作った「全国放送への復帰はCMから」 “前例”誕生で恩恵にあずかれるかもしれない渡部建同番組は5年前から山奥で自給自足の生活を営む俳優の東出が、都会に生きる芸能人を招き、1泊2日の野営を通じてメンタルデトックスを促す「野営ヒューマンドキュメンタリー」