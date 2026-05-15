前田大然がポルトガルでの1年を振り返った日本サッカー界が誇る「韋駄天」が目指す先にあるものは--。スコットランド1部セルティックに所属する日本代表FW前田大然は、欧州の荒波に揉まれ、その魂を鋭く研ぎ澄ませてきた。目前に迫る2度目のワールドカップ（W杯）。連載の最後となる「FOOTBALL ZONE」の独占インタビュー第3回では、欧州挑戦の真の転換点となったポルトガルでの過酷な日々、キャリアの集大成として見据える「究極