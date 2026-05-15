物価高が大学などの研究活動に深刻な影響を与えている。科学技術・学術政策研究所（NISTEP）の調査では、大学の研究者やマネジメント層のうち、9割を超える人が「影響がある」と回答した。【映像】物価高で学会行けず…研究者が悲鳴ニュース番組『わたしとニュース』では、この問題の背景や課題について、東京大学-IncluDE准教授の中野円佳氏とともに考えた。◾️消耗品・旅費の高騰と「狭まる研究範囲」具体的に