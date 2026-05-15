この場面で大仕事をやってのけた。BEAST X・中田花奈（連盟）が5月14日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズの第1試合に登板。オーラスで2着目から逆転し、値千金のファイナル2勝目を飾った。【映像】心臓バクバクのオーラス…大逆転を決める中田花奈12日にデイリーダブルを決めて、2位以下を引き離す首位に立ったEX風林火山。他の3チームは、EX風林火山にトップを取らせないどころか、なんとかラスに沈めつつ、自