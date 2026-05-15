人気アニメ『機動警察パトレイバー』シリーズの完全新作『機動警察パトレイバー EZY File 2』（8月14日公開）のキービジュアルと本予告映像が解禁された。あわせて、特車二課を取り巻くキャラクター5人を、千葉繁、伊瀬茉莉也、前田弘喜、大塚芳忠、山路和弘が演じることが発表された。【動画】新キャラも登場！解禁された『機動警察パトレイバー EZY File2』本予告キービジュアルは、十和と桔平がそれぞれの“愛車”を背に並