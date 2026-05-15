＜大相撲五月場所＞◇五日目◇14日◇東京・両国国技館【映像】熱海富士、懸賞束を見て表情が“一変”する瞬間,手に汗握る熱戦が繰り広げられた五月場所の五日目、勝負が決した直後に見せた人気力士の「素の表情」がファンの心を鷲掴みにした。土俵上での激しい攻防から一転、目の前に差し出された懸賞束に対して見せた驚きと喜びが混じったリアクションに「ホクホク顔かわいい」「“オッ”て顔した」といったツッコミと称賛の声