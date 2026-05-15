俳優の山下智久が主演を務める映画『正直不動産』が、きょう15日に公開を迎えたのを記念して、ドラマシリーズをおさらいできる個性豊かな登場人物のキャラクター紹介映像が解禁された。【動画】山下智久＆市原隼人が激しい殴り合い…映画『正直不動産』本編映像映像では、本作を彩る一癖も二癖もある登場人物たちの“迷”言をドラマ版から厳選。登坂不動産、ミネルヴァ不動産、そして永瀬を取り巻くクセ者だらけの面々が登場し